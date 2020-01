Polícia registra homicídio em Grossos, Felipe Guerra e Triunfo Potiguar

A Polícia Militar registrou crimes de Condutas Violentas Contra a Vida (CVLIs) nas cidades de Felipe Guerra, Triunfo Potiguar e Grossos nas últimas 12 horas.

Felipe Guerra

O agricultor Danilo Bezerra, residente na zona rural de Caraúbas, foi morto com tiros na cabeça na noite desta segunda-feira, 27, na avenida principal de Felipe Guerra.

A vítima se encontrava com amigos num trailer na Avenida Mira Selva quando os assassinos chegaram e o executaram com tiros na cabeça, sem chances de defesa ou socorro.

A Polícia Militar foi acionada, assim como a Polícia Civil e o ITEP, para que fosse realizado a perícia no local e as primeiras apurações. Na cidade, pouco se fala sobre o assunto.

O caso deve ser investigado pelo delegado de Apodi.

Triunfo Potiguar

O corpo possivelmente de um motorista de caminhão foi encontrado com marcas de tiros na RN 233, entre as cidades de Triunfo Potiguar e Paraú/RN, no início da manhã desta terça-feira.

A Polícia Militar de Triunfo Potiguar confirmou a informação e acionou a Polícia Civil e também do ITEP para ter início do trabalho de perícia e investigação.

Cerca de 500 metros do local que se encontrava o corpo, havia um caminhão. Acredita-se que seja do homem encontrado morto. Neste caso, a hipótese é que assaltantes tenham o matado.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Assu.

Grossos

No início da manhã desta terça-feira, 28, o cidadão José Maria Cândido dos Nascimento, de 53 anos, residente em Tibau, foi morto a tiros na região de Areias Alvas, em Grossos/RN.

O corpo está ao lado de uma moto preta pertencente a vítima, que trabalhava na construção civil e é muito conhecido na região de Tibau e Grossos.

A Polícia Militar de Grossos foi acionada ao local e confirmou os fatos. A Polícia Civil, da cidade de Areia Branca, também foi acionada, assim como também o ITEP.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Areia Branca.