PRF recupera em Mossoró carro que havia sido roubado em Natal

No final da tarde deste domingo (26) a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher de 44 anos, na cidade de Mossoró, conduzindo um veículo com queixa de roubo em Natal. A prisão aconteceu no KM 60 da BR-304.

De acordo com a PRF, ao avistar a fiscalização na rodovia a condutora, que estavam em um Fiat Strada, realizou uma manobra suspeita, que chamou a atenção dos policiais.

A equipe então se aproximou e abordou o veículo. Após consultas e análise da placa constatou-se que o veículo apresentava restrição de furto/roubo na cidade Natal/RN. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a condutora do veículo.

Ainda de acordo com a PRF, a mulher não apresentou resistência na hora da prisão. Ela foi conduzida até a delegacia de polícia civil, onde prestou depoimento e ficará a disposição da justiça.