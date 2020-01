Operação RN Seguro visa intensificar ações de segurança em todo o estado

Na tarde desta terça-feira (28) foi iniciada em todo o estado a Operação RN Seguro, visando intensificar a realização de ações a serem desenvolvidas pelas forças de segurança do estado, para garantir a segurança da população.

A ação garante um efetivo extra de policiais nas ruas, através do pagamento de diárias operacionais, com o objetivo de desestabilizar ações criminosas.

De acordo com informações do 1º Sargento Almeida, somente nesta terça-feira (28), na área do 2º Batalhão de Polícia Militar, em Mossoró, a operação contará com um efetivo extra de 28 policiais nas ruas da cidade. Em alguns dias, o efetivo extra chega a 40 profissionais.

Com isso, a cidade contará com um maior número de viaturas nas ruas, aumentando o raio de ação do policiamento ostensivo e preventivo na áreas urbanas e rurais.

“Poucas pessoas sabem, mas esse policiamento é um reforço aos policiais de serviços normais e com emprego diário para poder dar maior segurança e tranquilidade aos cidadãos mossoroenses”, explicou o 1º Sargento Almeida.