"Foro de Moscow": deputada Isolda Dantas sai na frente com as alianças

Em nova edição do programa online "Foro de Moscow", exibido diariamente pelo Youtube e também disponível no Spotify, destaca as articulações políticas da pré-candidata a prefeito, Isolda Dantas (PT), que se antecipa e começa a montar o seu arco de alianças. O jornalista Bruno Barreto e William Robson abordam o tema a partir de uma postagem no blog do jornalista Saulo Vale.

O programa também entrevista o professor de educação física, Franklin Soares, que também é um dos grandes incentivadores da prática do basquete em Mossoró. Ele comentou sobre a morte do atleta Kobe Bryant e relatou sobre as dificuldades para desenvolver o esporte na cidade. Sem apoio da federação estadual, praticamente os amantes do basquete precisam bancar tudo sozinhos.

O "Foro..." ainda destaque outras notícias políticas como a movimentação do governador do Maranhão, Flávio Dino, que pode compor chapa com o Partido dos Trabalhadores e a Vaza Jato que está caminhando para o fim.