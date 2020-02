Obrigatoriedade das placas do Mercosul passa a valer em todo o Brasil

As novas placas do Mercosul entram em vigor em todo o Brasil nesta sexta-feira (31), depois de vários adiamentos. Elas se tornam obrigatórias apenas para carros novos e em situações que exijam a troca, como mudança de município e quando o item é danificado ou furtado.

O Rio Grande do Norte está entre os 10 estados brasileiros que já haviam aderido ao novo sistema de placas.

Outra novidade é que as placas devem ser vendidas pelas estampadoras diretamente ao consumidor, sem o intermédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), como acontecia até então. Caberá ao órgão informar ao proprietário do veículo as empresas credenciadas.

Com isso, cada estampador pode cobrar valores diferentes, cabendo ao consumidor pesquisar os melhores preços. O Detran pode, contudo, determinar um valor máximo a ser praticado pelas empresas.

No Rio Grande do Norte, no entanto, o Detran informou que o estado não costuma se manifestar sobre esse assunto e que ficará a cargo do estampador estipular o valor a ser cobrado.

O Ministério da Infraestrutura disse que as novas placas devem ter custo semelhante ao das placas cinza. "Está próximo. Vai sair praticamente pelo preço da antiga. Mais para frente, até mais barato", afirmou o ministro Tarcísio de Freitas, no dia 23.

QUEM PRECISA DA NOVA PLACA

Veículos novos:

Primeiro emplacamento.

Veículos em circulação:

Troca de município e/ou estado;

Se as placas forem furtadas;

Se as placas forem danificadas;

Se o veículo mudar de categoria.





NOVIDADES NA COMPRA

Para o novo padrão, o Detran faz apenas o registro do veículo e a emissão dos documentos. A partir daí, com o documento em mãos, o proprietário fica responsável por buscar uma estampadora para emplacar o veículo.

O Detran de cada estado terá de disponibilizar em seu site uma lista com todas as empresas credenciadas para que o proprietário do veículo escolha a de sua preferência. Por isso, o pagamento das placas deve ser feito diretamente para as estampadoras.

No caso do Detran/RN, as lista está sendo atualizada e estará disponível no site a partir da próxima semana.

Até então, com o padrão de placas antigo, de cor cinza, o Detran enviava automaticamente as informações do veículo para um único posto credenciado.

Com os documentos do veículo em mãos, o proprietário ia até o endereço indicado pelo próprio órgão estadual para realizar o emplacamento. O pagamento era feito previamente para o próprio Detran em agências bancárias.