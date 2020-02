Nesta quinta-feira (30) a Polícia Civil de Macaíba prendeu em flagrante José Victor Ribeiro de Lima, 19 anos.

Ele foi autuado pela suspeita da prática dos crimes de sequestro qualificado pelo emprego de violência física e psíquica, dano qualificado, tentativa de homicídio, receptação e associação criminosa armada.

De acordo com informações da Polícia Civil, na quarta-feira (29) José Victor foi à casa da sua ex-companheira, armado e em uma motocicleta roubada.

Ao chegar no local, a jovem, que não teve o nome divulgado para ter sua imagem preservada, estava acompanhada de um amigo. José Victor então efetuou vários disparos com o objetivo de executar o rapaz que conversava com a sua ex-companheira.

O casal conseguiu entrar na casa e se esconder, tendo o suspeito efetuado outros dois disparos de arma de fogo, mas não conseguiu atingir as vítimas.

Segundo as investigações, José Victor prosseguiu com as tentativas de homicídio. Desta vez, com um grupo organizado por ele. Aproximadamente, sete suspeitos, todos armados, passaram a atirar e destruir o veículo do rapaz que estava com a ex-companheira de José Victor.

Além de tentarem invadir a casa, o suspeito ligou para a ex e ordenou que a ela saísse do local, sob pena de todo o grupo invadir e matar quem estivesse dentro do imóvel.

Na residência dela, estava o casal, a mãe da vítima e o irmão, uma criança de 4 anos com síndrome de down.

Vendo que o grupo conseguiria entrar na casa e, sob a ameaça e risco de prejudicar a todos, a jovem saiu do local. Além disso, os suspeitos pediam que o amigo da ex-companheira de José Victor também saísse da residência.

Os policiais informaram que José Victor conseguiu fugir para casa de familiares, onde recebeu apoio e manteve a ex-companheira sob ameaça e violência. Os outros suspeitos, ainda não identificados, deixaram o local ao perceberem a aproximação da polícia.

A vítima foi mantida em cárcere durante toda a noite da quarta-feira (29). Nas primeiras horas desta quinta-feira (30), os policiais retornaram os trabalhos para localização e resgate dela.

Com a perspectiva de prisão dos suspeitos, no imóvel de familiares de José Victor, uma pessoa foi presa por resistência e outra foi autuada pela suspeita da prática de crime ambiental, já que diversas aves silvestres foram encontradas no imóvel.

As diligências para a prisão do suspeito e o resgate da vítima tiveram início no bairro São José, por volta das 19h da quarta-feira (29), e foram concluídas no bairro Vila São José, ainda no município de Macaíba, no final da tarde desta quinta-feira (30), com o resgate da vítima e prisão do suspeito.

José Victor já havia sido preso recentemente, em agosto de 2019, pela Polícia Civil. Na ocasião, ele foi flagrado pela suspeita do crime de porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores. Ele foi solto na audiência de instrução, realizada no mês de novembro de 2019.

Após preso, José Victor foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.