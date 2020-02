Já está no ar a edição desta sexta-feira (31) do "Foro de Moscow", programa online transmitido pelo Youtube e Spotify, pioneiro no jornalismo local, destacando a polêmica dos cantores sertanejos que querem o fim da meia-entrada para estudantes. O presidente do Centro Estudantil Mossoroense, Everton Câmara, comenta o tema.

O "Foro..." ainda destaca a visita da governadora Fátima Bezerra a Mossoró, o papel de Claudia Regina nas próximas eleições, e o anúncio da prefeitura de que não terá dinheiro para o carnaval.

Na política nacional, os jornalistas William Robson e Bruno Barreto comentam a situação dos ministros Onyx Lorenzoni e Abraham Weintraub, ambos na corda bamba.

Siga o Foro no Instagram da Agência Moscow @agenciamoscow, escute pelo Spotify e assista pelo Youtube. Semana que vem, o programa estreia no canal próprio da agência. A partir da próxima segunda-feira, o conteúdo do programa estará abrigado no canal da Agência Moscow no Youtube, fazendo o deslocamento do Blog do Barreto.