Foro de Moscow: Nereu Linhares explica pontos importantes da reforma da Previdência

A edição desta segunda-feira (3) do Foro de Moscow é dedicada à Reforma da Previdência do Estado. E traz uma entrevista exclusiva com o presidente do Instituto de Previdência do RN, Nereu Linhares, que explica todos os pontos da reforma em discussão.

O programa é transmitido de segunda a sexta-feira pelo canal da Agência Moscow no Youtube e pelo Spotify e é comandado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson.

O presidente do Ipern tirou dúvidas sobre as negociações do texto da reforma, as alíquotas, o papel dos sindicatos e comparou com outras reformas que precisaram ser feitas em outros Estado.

Segundo ele, a reforma é obrigatória e somente com ela realizada é que o governo pode garantir repasses e convênios. O que está em discussão são os termos da reforma de maneira que não impacte quem ganha menos.

A goverrnadora Fátima Bezerra, em sua mensagem anual, disse que não vai tratar os desiguais como iguais e que estes precisarão de proteção.

O Foro destaca ainda os pontos sobre o tema na mensagem anual; a ausência de Fátima na Assembleia; a relação com os sindicatos; o que está no texto em discussão.

Assista no Youtube e no Spotify. Este é o primeiro programa no canal da Agência Moscow, depois do período no Blog do Barreto. Portanto, curtam, sigam e ative o sininho para receber as notificações e permitir que o programa logo possa ser transmitido ao vivo.

Siga também no Instagram @agenciamoscow