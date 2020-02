O senador Styvenson Valentim protocolou nesta terça-feira (4) um requerimento convidando o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para prestar informações sobre as medidas que o ministério está tomando para o enfrentamento do coronavírus no Brasil.

O senador retornou na última segunda-feira para Brasília e questionou se havia alguma audiência marcada ou convite para o Ministro esclarecer questões relacionadas às medidas preventivas em relação ao coronavírus no país. Como ainda não havia nada programado, ele mesmo tomou a atitude e fez o convite.

"Não podemos esperar a doença chegar para tomar providências. Vivemos num mundo globalizado e o que acontece do outro lado do planeta impacta toda a humanidade. Alguns países já anunciaram as iniciativas que estão tomando para proteger a nação. E o Brasil? Estamos preparados? Precisamos pensar e agir de forma estratégica para assegurar a tranquilidade das pessoas. É um assunto muito grave que precisa de respostas ágeis e assertivas," pontuou o senador potiguar.

Nesta quarta-feira (5) outro importante projeto de autoria do senador Styvenson abre a votação após recesso parlamentar da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).





OUTRO PROJETO

A votação será transmitida ao vivo pela TV Senado e trata da exigência do exame toxicológico para a obtenção da autorização de posse ou porte de armas de fogo (PL 3.113/2019).

A matéria tramita em caráter terminativo e, se aprovada na CCJ e não houver recurso para o plenário, seguirá direto para a análise da Câmara dos Deputados.