Rosalba e Robinson deixaram rombo de 1,2 bi na Funfir e Fátima é obrigada a fazer a reforma

A governadora Fátima Bezerra encontrou um rombo de 1,2 bi na Funfir, deixados por Rosalba e Robinson, e está sendo obrigada pela EC 103, do Governo Bolsonaro, a fazer a reforma da Previdência Estadual, ou não perde a certidão para receber recursos federais para o RN

O texto abaixo foi extraído do blog de Thalita Moena. Explica bem a situação financeira que foi deixada pelos governos Rosalba e Robinson, no RN, e que a governadora Fátima Bezerra, está sendo obrigada pela EC 103, do Governo Bolsonaro, a fazer a reforma da Previdência.

Graças ao rombo bilionário no Fundo Previdenciário do RN, deixado pelos ex-governadores Robinson Fatia e Rosalba Ciarlini, a bomba estourou no colo da governadora Fátima Bezerra.

O saldo do FUNFIR - Fundo Financeiro do Estado em 2014, era de R$973.091.050,64 milhões.

Em 2014, quando Rosalba Ciarlini era a governadora, fez um saque no FUNFIR no valor de R$234.157.572,32 milhões.

Em 2015, quando o ex-governador Robinson Faria assumiu, fez um saque no valor de R$589.157.572,32 milhões.

Em maio de 2017, sacou mais R$61.600.000,00 milhões e no mesmo ano, em agosto, fez um saque de R$28.000.000,00 milhões.

Desde 2014, foram sacados R$ 912.915.144,65.

Em 2018, Robinson Faria conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, uma lei que autorizada saque dos valores aplicados. Então, o ex-governador retirou mais R$ 321.377.459,67 milhões.

Isso quer dizer que, além dos ex-governadores RETIRAREM TODO O DINHEIRO DOS APOSENTADOS DO FUNFIR, o ex-governador ainda fez um rombo de mais de R$320 MILHÕES com os VALORES APLICADOS.

Resumindo pra você entender, Robinson e Rosalba deixaram um rombo de mais de R$1,2 BILHÕES no Fundo dos aposentados.

Se a governadora Fátima Bezerra não fizer a reforma previdenciária, que será mais onerosa que a de Bolsonaro, porque você cumpre 70% do tempo contribuição e aumenta APENAS 2% PARA CADA ANO QUE EXERCER 20 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. A integralidade é alcançada com 35 anos de contribuição no limite máximo da RPGS.

Após o presidente Jair Bolsonaro impor através da emenda constitucional 103, que seja feita a Reforma da Previdência em todos os Estados, a governadora Fátima Bezerra É OBRIGADA a fazer no RN.

Se a governadora Fátima Bezerra, se negar a fazer a Reforma de Bolsonaro, com o valor bem menor, perderá o Certificado de Regularização Previdenciária - CRP. Sem o CRP o Estado fica impedido de receber repasses financeiros, firmar convênios e obter aval para empréstimos.

Ainda tem outro detalhe, caso não seja aprovada a Reforma, o rombo do FUNFIR passará de R$1,2 bilhões para R$1,86 BILHÕES.

Ou Fátima faz a Reforma da Previdência, ou todos ficam sem salários. Simples assim. Obrigada ex-governadores por terem afundado o RN.