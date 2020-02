Em Nota, o grupo Voltália esclarece que está auxiliando nas investigações sobre a causa do acidente que vitimou o operador de guindaste Gilvan de Lima Freire, durante as obras de instalação de um parque de energia solar no município de Serra do Mel/RN.

Veja mais:

Guindaste vira e mata operador no município de Serra do Mel/RN





Gilvan Freire não é servidor da Voltália. Ele presta serviços a empresa IV Guindaste, que é subcontratada do Grupo Voltália para montar os parques eólicos. Ele estava fazendo a transferência de peças das torres eólicas, quando o guindaste virou e o matou prensado.

Ainda conforme a Nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 6, o grupo Voltália está acompanhando a prestação de assistência a família da vítima e que está contribuindo com as investigações da Polícia Civil sobre o caso.