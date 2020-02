Prefeito diz que a segurança está garantida no Carnaval de Apodi 2020. Alan Silveira contou ao MOSSORÓ HOJE que o carnaval da cidade vai contar com um trabalho integrados das forças de segurança estadual, federal e privada que atuarão para garantir a tranquilidade do evento. Serão 17 atrações que animarão o público nos cinco dias de festa, com início previsto para a sexta-feira (21) e término na terça-feira (25).

FOTO: REPRODUÇÃO