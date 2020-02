Prefeitura conclui contratação de leitos credenciados no Hospital São Luiz

Finalmente a Prefeitura Municipal de Mossoró assinou contrato para utilização de 10 leitos de UTI do Hospital São Luiz, localizado no bairro Aeroporto, conforme determinação do Ministério da Saúde.

A portaria nº 3.405, do Ministério da Saúde, que credencia os 10 leitos de UTI foi publicada no dia 17 de dezembro de 2019, no Diário Oficial da União (DOU), depois de um processo de mais de dois anos, cheio de bastidores nebulosos (sujos, para sermos mais claros).

No evento que marcou a assinatura, na manhã desta segunda-feira (10), na sede da prefeitura, a prefeita Rosalba Ciarlini (PP) declarou equivocadamente que teve participação decisiva nessa conquista. O que não é verdade.

“Esse é um processo que realmente contou com nosso apoio, nosso interesse, que nós fomos atrás”, propagou ardilosamente.

O OUTRO LADO

Não existe sequer uma publicação oficial da própria prefeitura – em vídeo, áudio, texto impresso ou virtual – que mostre diligências da prefeita no RN e em Brasília para esse fim.

Ela teve audiências na pasta da Saúde no Distrito Federal em 2019 e nada sobre esse assunto foi tratado no período. Inclusive, não existe nenhum material distribuído por sua Comunicação Social que confirme suas declarações.

Repete-se o enredo que foi vendido pela municipalidade quanto à retomada dos voos comerciais em Mossoró a partir de 13 de junho de 2018, também sem intervenção direta sua ou de sua administração. A prefeita chegou a propagandear a realização como conquista de seu governo.

Mesmo estratagema que utilizou para vender ideia de que seriam criados 500 empregos diretos e indiretos em suposta reabertura da indústria Porcellanati.

Ambos episódios aconteceram no ano eleitoral de 2018, da mesma forma como se repete agora. Precisa desenhar?

