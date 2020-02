Sesap investiga possível caso de paciente com coronavírus no RN

Por meio de nota, emitida no início da tarde desta quinta-feira (13), a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Norte informou que está apurando os fatos que possam confirmar ou não a existência de um caso suspeito de coronavírus no estado.

De acordo com a nota, o paciente está internado no Hospital Giselda Trigueiro, em Natal, sob observação. O homem de 25 anos, afirmou que teve contato com Chineses na praia de Tibau do Sul, há 23 dias.

Embora o prazo seja maior do que o estabelecido pela Organização Mundial da Saúde como prazo de risco, o caso deve ser investigado. “No momento as investigações estão em curso e ainda não há informações precisas”, diz a nota da Sesap.

A Secretaria informou que irá apurar outras informações sobre o paciente durante todo o dia de hoje e trará novas atualizações sobre nesta sexta-feira (14), às 8h30, em coletiva de impresna da Escola de Governo.