Creci lança concurso com vagas para cargos de nível médio e superior no RN

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte (Creci-RN) abriu concurso público para ocupação de 10 vagas no quadro de servidores, incluindo cadastro de reservas.

Os certame compreende vaga para cargos de níveis médio e superior, com vagas para assistente administrativo e profissional analista superior.

Os salários vão de R$ 1.547,81 a R$ 2.177,92, acrescidos de auxílios transporte e alimentação, além de plano de saúde e odontológico, que são custeados parcialmente pelo conselho.

A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, pelo Site da Comperve, responsável pela realização do certame, a partir das 8h do dia 02 de março de 2020 até às 23h59min do dia 23 de março de 2020.

A taxa de inscrição será no valor de R$ 80 para candidatos do cargo de nível médio e R$ 100 para os do cargo de nível superior.

A prova do concurso acontece no dia 19 de abril. A avaliação terá questões de múltiplas escolha de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e legislação específica. O local de realização das provas será divulgado no sítio da Comperve, na data provável de 14 de abril.

CONFIRA O EDITAL.