Dia D de mobilização contra o sarampo será realizado neste sábado, 15

Neste primeiro momento, a vacinação é voltada para crianças e jovens de 5 a 19 anos que ainda não se vacinação ou que estão com o esquema de vacinação incompleto. Em Mossoró a vacinação ocorrerá nas UBS e em pontos extras na Nova Mossoró e no Cidade Oeste, das 8h às 17h, e no Partage Shopping, das 10h às 17h.