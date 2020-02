Tropas Federais chegam a Fortaleza e aguardam para atuar no Ceará

Diante da paralisação dos policiais militares no Ceará, que entra hoje no terceiro dia, o governador do Estado, Camilo Santana, formalizou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o pedido para uso de tropas das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Na solicitação, através do ofício nº 58/2020, Camilo argumenta que no momento "há insuficiência das forças estaduais para cumprimento regular de sua missão constitucional".

Somente a Presidência da República pode confirmar a instauração de GLO, através de decreto.

O Exército, através do Comando Militar do Nordeste (CMNE), já acionou os chamados pelotões de pronto emprego, com militares de unidades da Bahia e Pernambuco. "Eles já estão aquartelados, aguardando a confirmação. Estão de prontidão", confirmou uma fonte militar.

O quantitativo não seria disponibilizado por questão estratégica. O documento enviado pelo governador cearense alega que "faz-se imperioso, nesse momento, o envio e auxílio das tropas federais".

Na manhã desta quinta-feira, cerca de 300 homens da Força Nacional, tropa federal formada por agentes especiais das polícias militares chegaram a Fortaleza para atuar na proteção das ruas.

Veja mais:

Sem acordo com o Governo, PM do Ceará inicia “Operação Padrão”

Governador do Ceará diz que pediu apoio de tropas federais para o estado

Cid Gomes tenta invadir quartel da PM em Sobral com retroescavadeira e é baleado



Estado de saúde do Senador Cid Gomes é considerado estável