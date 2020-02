Shows de rua no carnaval de Apodi serão iniciados nesta sexta-feira, 21

Nesta sexta-feira (21) começam os shows no Palco da Arena da Folia, no Carnaval de Apodi 2020. A partir das 22h, os foliões que já estiverem na cidade poderão curtir as apresentações de Os Piraz, Dario Villa e Bruno Martins.

A programação carnavalesca na cidade foi iniciada no dia 14 de fevereiro, com Baile da 3ª Idade. No decorrer da semana a prefeitura ainda realizou diversos outros eventos como a Folia Kids e Desfiles de Blocos de Rua.

Além dos shows, nesta sexta-feira também serão realizados o Baile a Fantasia dos Programas Sociais e Blitz da Secretaria de Saúde.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO CARNAVAL