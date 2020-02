Arrastão no Carnaval de Tibau sai às 18h com Bonde do Maluco

A segunda noite de festas no Carnaval de Tibau promete muita animação aos foliões. O arrastão, com início previsto para as 18h, será comandado pela banda Bonde do Maluco.

O grupo baiano anima a festa em cima do trio, saindo da Vila dos Professores e seguindo puxando o público até a entrada da cidade, onde fica o palco da Arena.

No local, logo após o arrastão, festa fica por conta do “Trator da Bregadeira”, Dodô Pressão, e Núzio Medeiros.

A primeira noite de festa, que aconteceu nesta quinta-feira (20), teve o comando de Saia Rodada, no trio, e Chicabana, João Neto Pegadão e Kalidya Santos.

Apesar de a abertura do carnaval ter acontecido em uma quinta-feira, o público fez bonito e milhares de pessoas curtiram a noite na cidade litorânea.