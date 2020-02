Sucesso do Carnaval de Tibau mostra que evento se consolidou no litoral do RN

Trabalho em equipe e segurança são a marca do crescimento do carnaval de Tibau esse ano, que começou na quinta-feira (20) e terminou nesta terça-feira, 25.

Ao todo foram 21 bandas que animaram a folia momesca durante 6 dias, tanto no trio elétrico quanto no palco montado no Arena.

Em média, mais de 40 mil pessoas por noite brincaram e festejaram ao som das bandas que animaram as noites de Tibau, que se consolida como o maior e melhor carnaval do litoral.

O prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSD), “Naldinho”, comemorou o resultado positivo desta grande festa popular.

“O carnaval de Tibau está crescendo e a Administração Municipal está aprimorando a sua organização e implantando inovações importantes tanto na infraestrutura como na programação, segurança e receptivos dos turistas”, destacou Naldinho.

O prefeito ressaltou ainda que entende ser necessário melhorar ainda mais a questão da segurança e do trânsito, no entanto, reconhece que não depende exclusivamente da gestão municipal.

“A gestão se esforçou ao máximo para fazer e cumprir sua parte. Evidentemente que o município precisa contar com parcerias do Estado na área da segurança e do trânsito. Se falhamos, pedimos desculpas, mas acreditamos que conseguimos atingir nosso objetivo com um grandioso carnaval que ficou na história”, observou.

O gestor comemorou também o aquecimento no comércio local durante o carnaval. “O investimento no carnaval trouxe um retorno três vezes maior para o comércio local. Muitos comerciantes venderam tudo. Muitos pais de famílias aproveitaram para vender alguma coisa e fazer um extra. As pousadas, enfim, vários setores são impactados pela movimentação gerada durante o carnaval”, comemorou o prefeito.

Para a vice-prefeita Lidiane Marques (PSD), a festa superou todas as expectativas da organização.

“Foi uma festa democrática, com uma programação eclética e que fez muita gente sair de casa para prestigiar. Sem dúvidas, a próxima gestão deverá oferecer uma festa no próximo ano, tão bonita quanto esta deste ano”, disse a vice-prefeita.