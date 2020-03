Polícia Civil prende suspeitos do assassinato de Daryo Magdyel em Mossoró

Na época do crime, após ser baleada, a vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu antes de dar entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Na manhã desta sexta-feira (28) a policiais civis da Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM) prenderam suspeitos de integrarem uma facção criminosa e de serem coautores do homicídio de Daryo Magdyel Barbosa Ferreira, de 24 anos, morto no dia 28 de outubro de 2019, com tiros na cabeça, no bairro Dom Jaime Câmara.

Veja mais:

Jovem é morto com tiros na cabeça no bairro Dom Jaime Câmara em Mossoró





As investigações realizadas pela equipe da DHM revelaram que a motivação do crime estaria ligada a uma guerra entre facções criminosas rivais que atuam no município.

Durante a operação desta sexta-feira foram cumpriu quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e quatro mandados de prisão preventiva no bairro Dom Jaime Câmara.

Foram presos: Welton Sobrinho, conhecido por “Bodinho”, Lucas Mateus Gomes da Silva, conhecido por “Lucas Metralha”, Francisco Iranilson Bezerra, conhecido por “Nilsin”, e Ozimar Cardoso Lemos Filho, conhecido por “Mazinho”.

A Polícia Civil o envio de informações anônimas, através do Disque Denúncia 181, ou pelo Whatsapp da Delegacia de Homicídios de Mossoró através do número 84 9 8118-1478.