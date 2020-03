Foro de Moscow: Quem é o responsável pela Mossoró submersa de sábado?

Quem é responsável pelos alagamentos, transtornos e caos provocados pelas chuvas do fim de semana em Mossoró? Os jornalistas Bruno Barreto e William Robson comentam nesta edição de segunda-feira (2) do programa online Foro de Moscow. Você pode assistir pelo Youtube e também ouvir pelo Spotify.

O programa também explica o processo de compra das viaturas da Polícia Militar pela governadora Fátima Bezerra, que gerou muitos comentários nas redes sociais.

O Foro de Moscow é um programa diário de aproximadamente 40 minutos e transmitido todos os dias pelo Youtube. Segundo os jornalistas, inicialmente os vídeos serão publicados no início da tarde, mas há projetos de transmissões ao vivo para garantir a interação da audiência ao meio-dia. O MOSSORÓ HOJE sempre contribui com o debate do programa, sendo que o jornalista Cézar Alves também é convidado para analisar temas voltados para a saúde e segurança pública.