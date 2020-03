Deputada vai realizar audiência sobre combate à violência contra a mulher

Em alusão ao dia internacional da mulher, celebrado no próximo domingo (8), a deputada estadual Isolda Dantas vai realizar uma audiência pública com o objetivo de debater estratégias de combate à violência na vida das mulheres do campo e da cidade, nos transportes, nos espaços de trabalho ou lazer.

Com o tema “A gente mete a colher - prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher”, o evento acontecerá nesta sexta-feira (6), a partir das 9h, no Plenário da Câmara Municipal de Mossoró.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios, assassinatos de mulheres em situação marcada pela desigualdade. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no país.

De acordo com dados do Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (OBVIO), de janeiro a novembro de 2015 a 2019, aconteceram 539 assassinatos de mulheres, sendo que 73,84% corresponde aos crimes em geral, mas 26,16% são feminicídios, ou seja, tem relação com violência doméstica ou de gênero.

Natal fica à frente no RN com 23,56% dos casos de feminicídios, sendo 127 assassinatos de mulheres, em segundo lugar vem Mossoró com 65 casos e depois São Gonçalo do Amarante com 31 casos.

Em 1 ano de mandato, Isolda já apresentou 6 projetos de lei em defesa das mulheres. A proposição da audiência é mais uma das ações da deputada voltada para esta pauta.

“Para nós, é fundamental viver numa sociedade mais igualitária e livre. E isso passa por uma sociedade sem desigualdade e sem violência contra as mulheres. Por isso, não só no dia internacional da mulher, mas todos os dias, se tem violência contra a mulher, a gente mete colher”.

Participarão da audiência membros de movimentos sociais e órgãos relacionados às mulheres, com participação da Marcha Mundial das Mulheres (MMM), Grupo Mulheres em Ação (GMA), Secretaria de Estado de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMJIDH), Delegacia Geral da Polícia Civil do RN (DEGEPOL), Vara da Violência doméstica e OAB-Mossoró.