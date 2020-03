Foro: Rosalba Ciarlini vai para o tudo ou nada em campanha milionária

A prefeita Rosalba Ciarlini vai para o tudo ou nada nestas eleições e para isso infla a máquina pública numa proporção jamais vista antes. Este é o tema principal do programa Foro de Moscow desta terça-feira (10). O programa é apresentado online de segunda a sexta-feira, através do Youtube e do Spotify, pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto.





VEJA TAMBÉM: Quem são os deputados estaduais a favor da reforma da previdência do Estado e que assinaram emendas.





Siga o Foro de Moscow no Instagram @agenciamoscow, inscrevam-se no canal no Youtube e escute pelo Spotify