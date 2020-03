PRF prende em Mossoró um homem procurado pela justiça do Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em Mossoró um homem de 36 anos, com mandado de prisão em aberto, por disparar arma de fogo em via pública, no estado do Maranhão.

A prisão aconteceu no km 57 da BR 304, na manhã desta quarta-feira (11), durante uma fiscalização rotina. O homem estava em uma motocicleta CG 150 Fan quando foi abordado pela PRF.

Após a realização de consultas aos sistemas de segurança, verificou-se que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.