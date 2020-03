Acusado de latrocínio e investigado na "Armagedom" é fuzilado em Umarizal

O município de Umarizal, com pouco mais de 10 mil habitantes na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, registrou a sexta Conduta Violenta Letal e Intencional neste ano de 2020.

Hudson Paulo Pereira Alves, o Shurek, foi executado por quatro homens encapuzados na noite desta quinta-feira, na casa dos pais, à rua dos Cactus, no Centro da cidade de Umarizal.

Shurek era investigado pelo assassinato de Antônio Antonino Varela, Antônio Caé (56 anos à época) no dia 17 de junho de 2017, numa situação de latrocínio. Era pra roubar R$ 2 mil.

Shurek também havia sido preso junto com vários outros criminosos em 2018 na Operação Armagedon. Nos dois casos, o criminoso conseguiu que a justiça o soltasse.

Na noite desta quinta-feira, 12, testemunhas ouviram uma rajada de balas na casa dos pais dele (na hora do crime chovia) e minutos depois souberam que ele havia sido executado.

Morte no Perímetro Irrigado

Em Pau dos Ferros, a Polícia Militar confirmou um assassinato a tiros na região do Perímetro Irrigado. A vítima é Roberval Morais de Lima, de 60 anos, natural da cidade de Marcelino Vieira.