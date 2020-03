Natalense é encontrado morto com tiro de doze perto de Caraúbas

Corpo de Andrier foi encontrado com marcas de tiro que se assemelha a calibre 12 às margens da RN 117, entre as cidades de Caraúbas e Olho D'água do Borges, na noite desta sexta-feira, dia 13 de março de 2020

O natalense Andrier Guilherme Ferreira Filho, de 19 anos, foi encontrado morto com um tiro possivelmente de doze as margens da RN 117, entre as cidades de Caraúbas e Olho D’água do Borges, na noite desta sexta-feira, dia 13.

A confirmação do fato foi feita pela Polícia Militar.



Andrier estava morando na cidade de Umarizal já fazia algum tempo. Após ter sido encontrado o corpo, as autoridades da Polícia Militar acionaram a Policia Civil e também o Instituto Técnico-científico de Perícia para periciar o local e remover o corpo para exames.

O caso deve ser investigado pelo novo delegado Verilton Carlos Barbosa Pereira, da Delegacia de Caraúbas, iniciando seus trabalhos ouvindo familiares, amigos, quem encontrou o corpo e juntando as perícias realizadas pelo ITEP ao seu trabalho.

Na região que compreende entre as cidades de Apodi, Caraúbas e Umarizal está havendo uma disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas, já tendo ocorrido vários homicídios nós últimos 4 meses em função disto nesta região.

Não se pode afirmar que este caso (assassinato de Andrier Guilherme) tenha relação com isto, porém esta é a principal preocupação das autoridades a região.