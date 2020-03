Foro: Rosalba admite que pode cancelar o Cidade Junina devido coronavírus

Escolas, Câmara, universidades e outras instituições estão fechadas por conta da pandemia. Este é o tema do programa online Foro de Moscow, apresentado de segunda a sexta-feira pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, através do Youtube e do Spotify.

Sobre isso, a prefeita Rosalba Ciarlini concedeu entrevista coletiva para falar sobre o coronavírus e acrescentou que o Mossoró Cidade Junina só será discutido no "momento oportuno", apontando que cogita até mesmo o cancelamento da festa caso a pandemia não seja debelada em tempo hábil. O tema foi abordado no Foro desta terça-feira (17).

O Foro conta com a participação do jornalista Magnos Alves, do Portal do Oeste, que comenta a declaração da presidente da Câmara Izabel Montenegro de criticar os gastos com publicidade do governo para alertar a população.

