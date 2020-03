Foro de Moscow: Médico defende o isolamento social devido coronavírus

O médico infectologista Alexandre Motta, em entrevista ao Foro de Moscow desta quinta-feira (19), explica o coronavírus e alerta que os governos precisam isolar todos urgentemente. Analisa também as ações do governo do presidente Bolsonaro, alvo de panelaços por todo o país nesta quarta-feira (18).

Ainda nesta edição, o empresário mossoroense Paulo Medeiros está fazendo distribuição de álcool gel voluntariamente na intenção de contribuir no combate ao vírus, O produto pode ser solicitado pelo whatsapp (84) 98899-1762 ou pelo Instagram @churrascaria_portoseguro.

