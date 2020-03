Foro de Moscow: Do uso das redes sociais ao shopping aberto na pandemia

O Foro de Moscow desta sexta-feira (20) destaca como usar as redes sociais a seu favor no período de quarentena. Para isso, conversa com a jornalista Izaíra Thalita, da Íntegra Comunicação. O programa é apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson.

AINDA: a polêmica sobre o adiamento das eleições municipais e a posição dos shoppings de Natal e Mossoró frente à pandemia e recomendações de isolamento. O Partage segue aberto, mesmo em horário reduzido.

Siga no Instagram @agenciamoscow, inscreva-se no canal no Youtube e escute pelo Spotify