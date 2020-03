Embaixador Chinês dá resposta positiva a pedido de ajuda do Consórcio Nordeste

Após o Consórcio Nordeste enviar uma carta assinada pelo governador Rui Costa com um pedido de ajuda da China nesta sexta-feira (20), o embaixador do país asiático no Brasil, Yang Wanming, deu uma resposta através do Twitter neste sábado (21). A réplica foi positiva.

“Sr. governador, já recebemos a sua mensagem. Vamos esforçar por isso", escreveu o embaixador.

O documento, assinado pelo governador baiano, presidente do Consórcio, solicita colaboração "por meio do envio de materiais médicos, de insumos e de equipamentos".

Ainda conforme o ofício, há a necessidade, em especial, "de leitos de UTI e de respiradores, pois as projeções de enfermos indicam que haverá um déficit deste equipamento no momento de pico da epidemia".

O pedido ocorre em meio à crise diplomática entre os dois países em virtude de postagens do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que indicou a China como culpada pela pandemia do novo coronavírus.



