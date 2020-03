O Foro de Moscow desta segunda-feira (23) destaca uma entrevista com a secretária de Saúde do Município, Saudade Azevedo, que explica o caso confirmado de coronavírus na cidade, os alerta para evitar uma maior proliferação e qual a estrutura da Saúde para o enfrentamos dos períodos mais tenso que compreenderão abril e maio. O programa é transmitido pelo Youtube e pelo Spotify e apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto.

Veja também as dicas da psicóloga Érika Pedrosa para manter a mente tranquila, fugir da ansiedade e das paranoias da quarentena.

Siga no Instagram @agenciamoscow, inscreva-se no canal no Youtube para concorrer a livros e ouça pelo Spotify