O programa online Foro de Moscow destaca o que é invisível para a maioria das pessoas. Enquanto muitos ficam em casa e estimulam para os demais ficam, uma população importante da cidade e do RN está vulnerável ao coronavírus. Para isso, os jornalistas William Robson e Bruno Barreto convidaram o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua no RN, Vanilson Torres.

O programa ainda conversa com um brasileiro residente na Itália, país com o maior número de mortes no mundo, e que atua no setor de saúde naquele país. Marco Moura conta como tem sido a ofensiva para conter a escalada do vírus. Ele, inclusive, mantém lives diárias no Facebook explicando a situação no país. Podem ser acessadas neste link https://www.facebook.com/mqmoura

