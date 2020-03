Polícia prende suspeitos de latrocínio contra mulher Aeroporto I, em Mossoró

Nesta segunda-feira (13) a Polícia Civil de Mossoró prendeu três homens suspeitos de praticarem o crime de latrocínio contra Maria do Socorro Mendes de Oliveira.

Investigações da Polícia Civil descobriram que suspeitos decidiram matar a mulher, com disparos de arma calibre 38 e calibre 12, devido ao roubo de um aparelho de televisão. O crime ocorreu no dia 24 de dezembro de 2019, no bairro Aeroporto I, no município de Mossoró.

Os suspeito do crime são:

- Kaio Gabriel de Albuquerque Melo, mais conhecido como "Boca Mole", de 20 anos. O mandado de prisão contra ele foi cumprido na Cadeia Pública de Caraúbas, onde já cumpre pena;

- Kalinton Caio de Souza Marcelino, mais conhecido como “Menor” e/ou “Boladão”, de 20 anos, preso em sua residência, no bairro Aeroporto, no município de Mossoró;

- Wesley Rodrigo de Almeida Costa, mais conhecido como “Corumba”, de 21 anos. O mandado em desfavor dele foi cumprido na Cadeia Pública de Mossoró, onde cumpre pena por outros crimes..

“Os investigados são suspeitos de integrarem uma facção criminosa existente em uma comunidade de Mossoró, chamada "Ouro Negro", que fica localizada no bairro Nova Betânia, onde realizamos a operação para prender os suspeitos. Durante as investigações, a Polícia Militar conseguiu apreender as armas de fogo que teriam sido usadas pelos suspeitos e a DHM irá requisitar perícia de comparação balística”, detalhou o delegado Leonardo Germano.

A Polícia Civil solicita que a população envie informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181 ou pelo WhatsApp da Delegacia de Homicídios de Mossoró por meio do número: (84) 9 8118-1478.