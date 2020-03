Seis pacientes testam negativos para coronavírus no Hospital Tarcísio Maia

Os seis pacientes internados no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró/RN, com suspeitas de estarem infectados com o coronavírus receberam os exames negativos.

A informação foi confirmada pela diretora geral HRTM, Herbenia Ferreira. Segundo ela, com a notícia, os servidores ficam mais tranquilos, porém mantém o alerta.

Os testes foram realizados no Laboratório Central do Rio Grande do Norte, (LACEN/RN) e os resultados devem ser divulgados oficialmente ainda na noite desta quinta-feira, 26.

Sobre a informação de um paciente que foi internado na tarde desta quarta-feira, 25, também com sintomas, Herbenia Ferreira disse que está internado isolado e aguardando exames.

Herbenia explicou que a princípio, os médicos trataram o caso com a possibilidade de entuba-lo, mas reavaliaram e decidiram não fazer este procedimento. Apresenta melhoras.

A diretora geral lembra que o paciente que apresentar os sintomas deve procurar inicialmente as UPAs, que já estão preparadas para recebe-los, segundo a Prefeitura de Mossoró-RN.

Das UPAs, o paciente é regulado pelos médicos para o hospital referência para casos de infectologia em Natal ou Hospital de Campanha, que estão contratando em Mossoró-RN.

O HRTM não é referência para pacientes diagnosticado com doenças infectocontagiosas. É importante que a população saiba disto e entenda que são perfis diferentes.

Em Mossoró, dois casos testaram positivos. Um deles é do médico Inavan Lopes, que está em casa e praticamente curado. O outro caso é uma jovem de 25 anos que veio do Rio de Janeiro.

