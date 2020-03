Sesap vai realizar contratação temporária de profissionais de saúde

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizou a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos, a contratar, temporariamente, novos profissionais da saúde.

A medida visa ampliar a rede de atendimento ao novo coronavírus. De acordo com a secretaria, o processo está tramitando com a urgência que o caso requer.

O número de profissionais selecionados para participar do Recrutamento para Contratação Temporária ainda será definido, com base no número de leitos que foram ampliados no estado para atendimento a população.

A medida que amplia os leitos está contida no Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19), com isso, faz-se necessário um redimensionamento dos profissionais.