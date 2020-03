Número de casos confirmados de Covid-19 no RN chega a 28

As 13h40 desta sexta-feira (27) a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) divulgou o boletim epidemiológico com os dados atualizados sobre a situação do coronavírus no estado.

Ao todo, o RN agora possui 28 casos confirmados da doença, sendo 19 em Natal, 4 em Parnamirim e 5 em Mossoró.

De acordo com o boletim, o número de casos suspeitos subiu para 1.176, sendo 30 casos de pessoas residentes em outras regiões do país. A Sesap também investiga quatro óbitos de casos suspeitos. Até o momento, foram 282 descartados.

Os três novos casos em Mossoró foram confirmado ainda durante a manhã desta sexta-feira, pela Secretaria de Saúde do município.

A Sesap informou que, devido ao aumento na agilidades do exames que passaram a ser realizados pelo Lacen, ainda hoje deve divulgar um novo boletim com dados atualizados.