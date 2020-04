Secretaria de Saúde disponibiliza vagas para estágio remunerado no RN

Por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) abriu inscrições para vagas de estágio remunerado e não obrigatório, exercício 2020, para estudantes de nível superior e nível médio profissionalizante.

A seleção será realizada por meio de parceria com a Escola de Governo do Rio Grande do Norte (EG) e a Secretaria Estadual da Administração dos Recursos Humanos (SEARH).

As vagas disponibilizadas abrangem 14 cursos de diversas áreas. São ele, Administração,

Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Farmácia, Gestão Hospitalar, Saúde Coletiva, Sistema de Informação e Tecnologia da Informação.

Para participar da seleção o estudante deve estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino e já ter cumprido, no mínimo, 50% da grade total do curso.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Escola de Governo, acessando o menu “Estágio” e clicando no submenu “Cadastre-se”.

Dúvidas podem ser obtidas por meio do contato: sucasesap@yahoo.com.br