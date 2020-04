Fátima vai renovar decreto que suspende aulas na rede pública e privada

O anúncio foi feito pela própria governadora, em sua conta do Twitter, nesta quarta-feira (1º). O decreto N°29.524, publicado em 21 de março, tem validade até esta quinta-feira (2), quando será publicado novo decreto prorrogando o prazo. A medida também vai prorroga o fechamento de bares e restaurantes no RN, por causa da pandemia do novo coronavírus.