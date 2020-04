Allyson cobra equipamentos de proteção individual para saúde e segurança

O Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) denunciou durante segunda-feira (30), a falta de equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde e segurança pública no estado.

“Recebemos apelo para que falemos e busquemos solução para esse problema. Hoje, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, policiais militares não têm plena segurança para o trabalho que já é de risco”, afirmou.

“Esses sim, merecem o título de verdadeiros heróis da nação, pois, enquanto as famílias estão sendo orientadas a permanecerem em suas casas, esses bravos guerreiros, saem do seu convívio familiar para lutar contra toda a falta de estrutura da saúde e segurança pública, colocando sua vida em risco”, disse o deputado.

Sobre o material de uso individual, o Governo do Estado informa que está providenciando dentro das condições de fornecimento dos fornecedores. Também aconteceram doações tanto em Natal como em Mossoró de EPIs.

Acolhimento para profissionais de saúde

O deputado Allyson Bezerra também defendeu o acolhimento isolado para os profissionais da saúde, uma vez que os médicos, enfermeiros e demais profissionais da área temem infectar seus familiares ao voltarem para casa no final do expediente.

Allyson sugeriu, por exemplo, que o governo estadual faça a contratação de um hotel em Mossoró, para hospedar os profissionais da saúde durante o período da pandemia.

“Alguns profissionais estão chegando à providência de alugar do próprio bolso algum quarto ou casa, para essa acomodação provisória. O município e estado podem e devem estar atento a essa situação excepcional”, concluiu Allyson.

Sobre a questão de hotel de campanha para os profissionais de saúde ficarem enquanto estão trabalhando no hospital de campanha, o governo do estado informou que em Natal o hotel escolhido foi o Barreira Roxa e em Mossoró, os técnicos estão visitando alguns hotéis com a mesma finalidade.