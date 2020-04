Comércios às margens de rodovias estão autorizados a funcionar no RN

O governo do estado do Rio Grande do Norte e a Polícia Rodoviária Federal emitiram uma nota conjunta com esclarecimento sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais que sejam essenciais no suporte à atividade de transporte de cargas e passageiros no RN.

Segundo eles, lojas de peças automotivas, oficinas mecânicas e borracharias, situados às margens de rodovias estão autorizados a funcionar regularmente, desde que possuam ambientes com ventilação natural.

Já os restaurantes e lanchonetes estão autorizados a fornecer refeições prontas nas áreas urbanas. Nas rodovias, as refeições podem ser servidas, desde que observado o distanciamento mínimo de 1,5m entre clientes, e as regras sanitárias estabelecidas em lei atendidas.

“O Governo do Estado e a PRF reforçam que o transporte e entrega de cargas são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e que, portanto, são atividades essenciais durante a crise, conforme previsto no Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, do Governo Federal e do Decreto Estadual 29.583, de 01 de abril de 2020, onde ambos buscam garantir a manutenção do fluxo de mercadorias, como alimentos, medicamentos, combustível, itens de higiene e outros essenciais à sociedade nesse momento de crise”, disse a nota.