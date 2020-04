RN passa de 100 casos positivos para Covid-19; Mossoró permanece com 21

O Rio Grande do Norte contabiliza 106 casos positivos para o novo coronavírus em 129 cidades do Estado e de outros estados do Brasil (pessoas que receberam atendimento em serviços de saúde do RN).

A informação consta no boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, as 17h30 desta quinta-feira (2).

De acordo com a Sesap, são 2153 casos suspeitos, 455 descartados e 2 óbitos registrados no estado. Os dados foram contabilizados até as 12h de hoje.

Ainda de acordo com a Sesap, há 3 óbitos sendo investigados no RN, nas cidade de Mossoró, Macau e São Gonçalo do Amarante, sendo 1 em cada cidade.

A cidade de Mossoró permanece com 21 casos confirmados, mesmo número apresentado no boletim divulgado nesta quarta-feira, não tendo sido registrado nenhum novo caso desde a 1h do dia 1º de abril.

Já o número de casos suspeitos subiu de 138 para 148 e apenas 1 um caso foi descartado.