Prefeito de Tibau manda higienizar prédios públicos com água sanitária

Além do Centro Administrativo, as Unidades Básicas de Saúde, Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha – SOS, o prefeito Naldinho orientou que fizesse o mesmo também nas casas lotéricas e cartórios, que tem grande fluxo de pessoas

Nesta sexta-feira, 3, a Secretaria Municipal de Saúde de Tibau iniciou o processo de higienização água sanitária e hipoclorito, em locais de grande fluxo de pessoas, como o Centro Administrativo, as Unidades Básicas de Saúde, casa lotérica, cartório, Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha – SOS.

De acordo com Lázaro França, coordenador regional do programa de arboviroses da 2ª Regional de saúde, que orientou o trabalho realizado por funcionários da Vigilância Epidemiológica do município, a recomendação do prefeito Josinaldo Marcos de Souza “Naldinho” e da Secretária Municipal de Saúde, Márcia Cristina é realizar a desinfecção no sentido de conter o avanço do Covid-19.

De acordo com Márcia Cristina, esse trabalho será repetido toda semana, tendo em vista que são locais públicos de maior frequência, necessitando que se tenha essa sanitarização.

“O trabalho foi realizado conforme preconiza a Nota Técnica da Anvisa que recomenda e alerta sobre os procedimentos de desinfeção em locais públicos realizados durante a pandemia da Convid-19”, comentou a secretária.

Ainda segundo a secretária, as medidas estão sendo tomadas para preservar a saúde da população. “Todo cuidado nesse momento é fundamental para que possam ter êxito nas ações de contenção do Coronavírus”, enfatizou Márcia Cristina.