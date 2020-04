O Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) enviou ofício à governadora Fátima Bezerra (PT) no fim de semana, com solicitação de informações oficiais sobre as ações tomadas pelo governo estadual para o combate ao Coronavírus (COVID-19), em Mossoró.



Allyson destaca a preocupação com o município e região, visto que Mossoró respondia por 75% dos óbitos pela Covid-19 do estado, além de 24,43% dos casos registrados no estado, até a última sexta-feira, dia 3 de abril.

“Das 4 mortes confirmadas até sexta-feira, hoje são sete, em todo o Rio Grande do Norte, três tinham ocorrido em nossa cidade Mossoró. Isso é preocupante. Conversamos diariamente com profissionais da Saúde e dirigentes hospitalares e todos têm o temor de que uma grande tragédia possa acontecer na região", comenta

Ele comenta que até entre médicos, enfermeiros e diretores de hospitais, as informações são desencontradas sobre estrutura e leitos. "Faltam Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e temos atualmente três médicos internados, intubados, além de vários outros profissionais em isolamento, já afastados, com suspeita de infecção", relata.

Ele volta a lembrar que seu apelo pela instalação de um Hospital de Campanha possa ser atendido e apressado. "Em Natal serão dois, mas em Mossoró até aqui tudo é muito vago, nada é claro sobre o assunto".

Destaca, entretanto, que acompanha informação de que o plano estratégico do Governo Federal estabelece montagem de um Hospital de Campanha em regiões polo no interior, como Mossoró. "Mas quando teremos esses meios? Como estamos hoje?”, indaga ele.