Sobe para 246 o número de casos confirmados de coronavírus no RN

De acordo com o boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado no início da tarde desta segunda-feira (6), pela Secretaria de Saúde do Estado, subiu para 246 o número de casos confirmado da doença no Rio Grande do Norte.

Desde o começo da pandemia no país o estado registrou 3383 notificados do novo coronavírus. Destes, 774 já foram descartados e os 2363 ainda aguardando resultados dos exames.

Ainda de acordo com o boletim da Sesap, Mossoró tem 59 casos confirmados, 133 suspeitos e 44 descartados até esta segunda.

Em todo o estado, 7 óbitos causados pela doença já foram confirmados, sendo 3 em Mossoró, 2 em Natal, 1 em Taipu e outro em Tenente Ananias.

A Sesap ainda investiga 4 casos de óbitos com suspeita do novo coronavírus, nas cidade de Caraúbas, Macau, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante.

O boletim foi produzido com dados apurados até as 21h deste domingo (5).