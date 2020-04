8º óbito por Covid-19 no RN é registrado em São Gonçalo do Amarante

O Rio Grande do Norte possui 254 confirmados, 2.430 suspeitos em 135 municípios, 809 descartados e 8 óbitos confirmados para Covid-19.

Os dados atualizados são do novo boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (7), pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

O 8º óbito confirmado foi registrado no município de São Gonçalo do Amarante, na grande Natal. Trata-se de uma caso de estava sendo investigado na cidade e foi confirmado nesta terça.

A cidade de Mossoró teve um aumento de 4 casos confirmados nas últimas 24h, chegando a 63 o número de testes positivos para a Convid-19.

Além de Mossoró, as cidades com casos confirmados do novo coronavírus são: Assú (8), Apodi (1), Areia Branca (1), Baía Formosa (1), Caraúbas (1), Carnaubais (1), Ceará-Mirim (3), Extremoz (5), Luís Gomes (1), Macaíba (2), Monte Alegre (1), Natal (116), Parnamirim (28), Passa e Fica (1), Santo Antônio (1), São Gonçalo do Amarante (11), São José de Mipibu (1), São Pedro (1), Taipu (1), Tenente Ananias (1), Tibau (1).

Além destes, o Estado possui quatro confirmações de residentes em outras regiões do país, mas que foram atendidos no RN. ⠀

Os óbitos confirmados são de residentes em Mossoró (3), Natal (2), São Gonçalo do Amarante (1), Taipu (1) e Tenente Ananias (1).