Governo prorroga prazo para contratar gestão de Hospital de Campanha

O Governo do Rio Grande do Norte prorrogou Processo de Chamamento Público para implementação e gestão do hospital de campanha, a ser construído no Arena das Dunas, em Natal.

O processo segue até as 17h do dia 10 de abril. A prorrogação foi publicada na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Após celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público Federal, foi aberta a possibilidade de contratação de sociedade empresarial hospitalar, além de Organização Social ou Instituição filantrópica, originalmente previstos no Chamamento Público Emergencial.

O TAC possibilita também que sejam firmados contratos diversos para objetos distintos, ampliando o universo de virtuais concorrentes do chamamento público.

Acesse o edital de Chamamento Público Emergencial AQUI.