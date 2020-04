Prefeitura de Caraúbas instalar pias em locais públicos da cidade

A Prefeitura de Caraúbas instalou pias na cidade para auxiliar no combate ao novo coronavírus, na tarde de quarta-feira (8). A iniciativa surgiu após uma reunião do comitê de enfrentamento a Covid-19 que é liderado pelo vice-prefeito do município, Paulo Brasil.

Na frente da prefeitura foram colocadas duas pias com um suporte para sabão líquido e uma faixa orientando a população sobre a importância da limpeza correta das mãos para evitar o contágio pela doença.

Além da prefeitura, outros pontos da cidade também receberão os equipamentos, é o caso do açougue e da feira livre da cidade, áreas de grande concentração de pessoas.

As duas que serão instaladas no açougue e ficarão do lado de fora, já que dentro já existem pias. Na feira, que acontece no Centro da cidade tradicionalmente aos sábados, as pias ficarão debaixo de tendas.

“A feira de horti-fruti estava suspensa. Nos três últimos sábados não realizamos. Mas nesse sábado vamos retomar tomando todas as precauções. Teremos equipes da secretaria municipal de saúde, vigilância sanitária e da defesa civil orientando feirantes e clientes”, informa Paulo Brasil, vice-prefeito de Caraúbas.

Segundo a prefeitura, as equipes de saúde da cidade ficarão nas tendas distribuindo máscaras para os feirantes e álcool em gel aos clientes.

A feira que costuma durar o dia todo vai funcionar das 5h às 10h da manhã. Até a manhã desta quinta-feira (9), Caraúbas registra uma confirmação para o novo coronavírus e seis casos suspeitos.