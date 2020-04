Allyson alerta que fechar supermercados e padarias não é solução

O Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) questionou o decreto estadual nº 29.600, publicado nesta quinta-feira (09), que proíbe o funcionamento de supermercados e padarias aos domingos e feriados no Rio Grande do Norte, e alertou que medida “não é a solução” para evitar aglomerações para conter a proliferação do Coronavírus.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Allyson disse que limitar ainda mais os horários de funcionamento dos supermercados, farmácias e pequenos negócios, deve gerar um efeito contrário.

“Limitar os horários de funcionamento desses locais é causar mais aglomerações e com certeza vai aumentar o contágio do vírus através desses locais. Eu peço que a governadora repense sua posição, repense esse decreto. Está prejudicando os comércios de uma forma geral, mas cima de tudo, coloca em risco a população, que vai ter que correr a esses locais para fazer suas compras antes que eles fechem”, afirmou ele.