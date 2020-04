Durante a coletiva de imprensa diária para apresentar os novos números da Covid-19 no estado, realizada nesta segunda-feira (13), o Secretário da Saúde, Cipriano Maia, reforçou a necessidade urgente da população continuar colaborando com o isolamento social.

"Queremos que a população continue colaborando, ficando em casa e tomando todas as precauções por que estamos numa curva ascendente. Os números de casos confirmados e mortes estão aumentando", disse.

No estado, até esta segunda, são 339 casos de pessoas contaminadas pelo vírus, em 27 municípios. São pessoas na faixa etária dos 20 aos 59 anos.

O número de óbitos em consequência da doença chegou a 17, ocorridos em 8 municípios. Outros 12 óbitos estão em investigação.

Há 110 pessoas internadas, entre casos confirmados e suspeitos - 62 em hospitais públicos e 48 em hospitais privados. A relação de casos confirmados no RN é de 9,1 ocorrências por 100 mil habitantes. A letalidade é de quase 5%.

"Precisamos continuar em alerta. A curva de ocorrências é ascendente. É necessário manter o isolamento, permanecer em casa. Apenas aqueles que trabalham em atividades essenciais devem sair e guardar todas as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades sanitárias", reforçou Cipriano Maia.

Ele informou que o Governo do RN está avançando nas parcerias com os municípios na elaboração de planos de contingência para o novo coronavírus.

"Esta semana vamos avançar na implantação do plano de contingência e contamos com o entendimento e com o apoio dos governos municipais para ofertar atendimento adequado no interior", afirmou o secretário da Saúde, explicando que a maior dificuldade é adquirir respiradores.

O Laboratório Central do Governo do Estado (Lacen) processou todos os exames que recebeu. Foram realizados 1.897 exames até o último domingo (12).

"Retomamos a regularidade dos exames. Eles são necessários para que tenhamos o menor número de casos, de ocorrências graves, e possamos sair da pandemia com os menores danos possíveis. E vamos manter as testagens em parceria com Instituto de Medicina Tropical da UFRN", afirmou Cipriano.